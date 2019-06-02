شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهلال الأحمر: نجاح القمم الثلاث يؤكد دور للمملكة في خدمة القضايا العربية والإسلامية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365(مكة المكرمة)okazonline

رفع رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبد الله القاسم، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، على نجاح القمتين الخليجية والعربية الطارئتين والقمةُ الإسلامية التي عقدت في مكة المكرمة.

وأكد القاسم على أن نجاح القمم الثلاث المتتالية التي استضافتها مكة المكرمة يؤكد الدور المحوري للمملكة العربية السعودية في خدمة القضايا العربية والإسلامية على المستوى الإقليمي والدولي، وحرصها الدائم على الإستقرار والأمن، ومواجهة التحديات التي تستهدف زعزعة الأمن في المنطقة.

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ونوه القاسم بالاهتمام الكبير والحرص المتواصل لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، في تبني المبادرات الرامية لتعزيز السلام وحفظ الأمن ومكافحة الإرهاب ومواجهة كافة التدخلات الخارجية وهو ما يعزز المواقف الثابتة للمملكة ورسالتها الإسلامية الحكيمة.

وأشار القاسم إلى أن التوصيات التي خرجت بها القمم الثلاث أكدت على الدعم الكامل للمملكة وشقيقاتها في دول مجلس التعاون أمام التدخل السافر للنظام الإيراني في الشؤون الداخلية ومحاولات زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

ودعا الدكتور القاسم أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لما فيه خير للبلاد والعباد، وأن يحفظ بلادنا وقيادتها الأمن والأمان والاستقرار وأن تبقى هذه البلاد منارة للخير والسلام.