شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة تبوك: إصابة 19 انهيار «الشدة المعدنية» نفق طريق الملك فهد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك)

كشفت أمانة تبوك أنه وأثناء تنفيذ مقاول نفق تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الملك عبدالله لأعمال صب الخرسانة لجزء من بلاطة التقاطع العلوي للنفق حدث انهيار في الشدة المعدنية الحاملة للبلاطة مما أدى إلى سقوطها.

وأكدت أمانة تبوك إصابة 19 شخصاً، مشيرة أنه تم نقل 9 حالات قبل وصول فرق الدفاع المدني و10 حالات تم نقلها بواسطة فرق الدفاع المدني، في إصابات تنوعت ما بين طفيفة ومتوسطة.

وأضافت الأمانة أنه تم مباشرة الموقع من قبل إدارة الدفاع المدني والجهات المختصة وتم تشكيل لجنة فنية من المختصين بالأمانة ومندوبَيْن عن الدفاع المدني لمعرفة أسباب ما حدث واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة والتعليمات".