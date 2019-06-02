شكرا لقرائتكم خبر عن سيدة تتهم شقيقها بإحراق مركبتها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد سميح (مكة المكرمة)okazonline تتحقق الجهات الأمنية في العاصمة المقدسة في ادعاء سيدة على شقيقها بحرق سيارتها أثناء توقفها أمام منزلها. تتحقق الجهات الأمنية في العاصمة المقدسة في ادعاء سيدة على شقيقها بحرق سيارتها أثناء توقفها أمام منزلها. وكشفت مصادر "الخليج 365" تلقي عمليات (911) بمنطقة مكة المكرمة بلاغا من مواطن عن حريق في داخل سيارة من نوع هونداي تعود ملكيتها لسيدة في حالة وقوف نتجت عنه إصابة شقيق مالكة المركبة بحروق من الدرجة الثانية أثناء إشعال الحريق، وبعد دخوله الهلال الأحمر لاذ بالفرار ولوجود اتهام من قبل مالكة المركبة لشقيقها تم تسليم الحالة شرطة المنصور على الطبيعة. يذكر أن هذه الحالة الرابعة لحرق سيارات بعد سيارة سيدة الجموم وجدة والطائف.



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