شكرا لقرائتكم خبر عن تدمير دبابة و3 عربات تابعة للمليشيا الحوثية في غارات لطيران التحالف بالضالع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (عدن) دمرت غارات لمقاتلات تحالف الشرعية في اليمن آليات عسكرية ثقيلة تابعة لميليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من إيران في محافظة الضالع جنوب اليمن. دمرت غارات لمقاتلات تحالف الشرعية في اليمن آليات عسكرية ثقيلة تابعة لميليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من إيران في محافظة الضالع جنوب اليمن. وقال مصدر عسكري يمني، إن الغارات استهدفت تجمعات وآليات للميليشيا الحوثية في منطقة حجر، غربي مدينة الضالع. وبحسب ما أورده موقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية فإن الغارات أسفرت عن تدمير دبابة وثلاث عربات تابعة للمتمردين الحوثيين وسقوط العشرات منهم بين قتيل وجريح.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تدمير دبابة و3 عربات تابعة للمليشيا الحوثية في غارات لطيران التحالف بالضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.