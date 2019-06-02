شكرا لقرائتكم خبر عن «أمانة الجوف» تكثف رقابتها على الأسواق وصوالين الحلاقة ومحلات الحلويات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

نفذت أمانة منطقة الجوف ضمن حملة الرقابة البلدية ولقرب حلول عيد الفطر المبارك، جولات رقابية على كافة محلات الحلويات لتأكد من سلامتها كما واصلت الأمانة جولاتها الرقابية على مستودعات الأغذية والمحلات الكبيرة كما قامت الرقابة بحملة مكثفة على كافة صوالين الحلاقة تم خلالها مصادرة أدوات الحلاقة متكررة الاستعمال ورصد مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية وتم تطبيق الغرامات بحق المخالفين.

ودعا أمين منطقة الجوف المهندس درويش الغامدي المواطنين والمقيمين التعاون مع للأمانة والإبلاغ عن اي مخالفة عبر مركز الطوارئ (٩٤٠) على مدار ٢٤ ساعة.