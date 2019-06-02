موسم جدة: 150 فعالية ترفيهية في خمس وجهات للمرة الأولى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فايز الثمالي - جدة

انطلاقا من خامس أيام عيد الفطر وعلى مدار 41 يوما ستشهد محافظة جدة تجربة استثنائية عبر مختلف الفعاليات الترفيهية والرياضية والثقافية والفنية الموجهة لكافة الفئات العمرية بكوادر وطنية وبأسعار مدعومة من قبل الدولة خلال الفترة من 8 يونيو إلى 18 يوليو المقبل في خمس وجهات رئيسة داخل المدينة وأخرى حولها، حيث ستنظم 150 فعالية ومناسبة مميزة، العديد منها يقام للمرة الأولى على مستوى المملكة.

وأوضح المشرف العام على موسم جدة المهندس رائد أبوزنادة خلال مؤتمر صحفي عقد أمس أن المحافظة وجهة أساسية لأنشطة البحر والمياه، سواء لسكانها أو لزوارها، ولهذا عرفت بعروس البحر الأحمر، ولعل أهم ما يميزها عن باقي مدن المملكة كونها ملتقى الثقافات المتنوعة وطبيعتها البحرية الثرية، فضلا عن تاريخها الضارب في القدم لأكثر من 3000 عام.

وبين أبوزنادة أنه استنادا لإمكانات مدينة جدة السياحية والتاريخية وتفعيلا لرؤية القيادة بضرورة تعزيز الميزات التنافسية التي تتمتع بها المدينة، وسعيا لأن تكون وجهة سياحية متكاملة، جاءت مبادرة موسم جدة لتؤكد مكانتها باعتبارها العاصمة التجارية للمملكة وممر القوافل التجارية على مدى عقود من الزمن، وتدفع باتجاه تطوير البنية التحتية السياحية للمدينة من خلال تمكين الشباب السعودي وتوفير فرص العمل، وجذب الاستثمارات المباشرة لدعم النمو الاقتصادي والبدء في تغيير تصورات وأفكار العالم عن جدة والمملكة وبناء صورة إيجابية قوية من شأنها أن تدفعهم لزيارتها اليوم وفي المستقبل، حيث يعد موسم جدة ثمرة الجهود الكبيرة التي تبذلها قيادة المملكة ضمن مسيرة التنمية الاقتصادية، وخاصة في القطاع السياحي ممثلة بشركاء الموسم.

من البطولات والمهرجانات:

المنطقة التاريخية:

ورش ومعارض إبداعية للحرف التقليدية والفنون الحجازية الواجهة البحرية

كوكبة من المطاعم الشهيرة عالميا

مهرجانات عالمية للتسوق والتنزه على ساحل البحر الأحمر

عروض للشخصيات الكرتونية المحببة لدى الأطفال

ورش فنية مخصصة للصغار

سيتحول كورنيش جدة الأوسط إلى واجهة مضيئة ذات طابع بحري

يوفر للزوار الأنشطة الترفيهية كالمسرح في البحر

المعالم السياحية الفنية والأخرى التفاعلية

سيقام عدد من المسرحيات العربية والعروض العالمية

ستتنشر المطاعم المميزة بأسلوب جديد

السيرك المثير بطريقة معاصرة أكثر تشويقا

ستقام عروض فلكلورية وفنية متنوعة

بطولة صيد الأسماك

خيارات بحرية أخرى مسلية ستكون متاحة للزوار منها

الرحلات بالغواصات المائية والدبابات المائية والإبحار

سيقام أسبوع الملاكمة الذي سيشهد نزالا خاصا للبطل المسلم أمير خان

بمشاركة نجم سلسلة أفلام «روكي» سيلفستر ستالون

سيقام حفل للفرقة الموسيقية الكورية «سوبر جونيور» الشهيرة

- الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني

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- الهيئة العامة للرياضة

- الهيئة العامة للترفيه

- الهيئة العامة للثقافة

- الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص

- الخطوط الجوية العربية السعودية

- أمانة محافظة جدة

- الغرفة التجارية الصناعية بجدة