السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - جدة هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، سكوت ماريسون بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسا للوزراء في أستراليا. Advertisements وأعرب الملك سلمان في برقية باسمه وشعب وحكومة المملكة عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح له، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب أستراليا الصديق. كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة إلى سكوت ماريسون بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسا للوزراء في أستراليا. وأعرب ولي العهد عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة له، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب أستراليا الصديق.



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كانت هذه تفاصيل خبر القيادة تهنئ رئيس وزراء أستراليا لأدائه اليمين الدستورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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