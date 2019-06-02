الأرصاد تتوقع صيفا حارا تتخلله أمطار على المملكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ارتفاع معدلات درجات الحرارة السطحية في المملكة بأعلى من المعدل خلال صيف العام الحالي 1440، وفقا لتقرير الحالة المناخية السائدة على المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأفاد التقرير بأن التوقعات الفصلية للصيف على المملكة تشير إلى احتمالية ارتفاع معدلات درجات الحرارة السطحية المتوقعة بأعلى من المعدل، وذلك على جميع أجزاء المملكة، لافتة إلى احتمالية هطول الأمطار حول المعدل على معظم مناطق المملكة، واحتمالية هطول الأمطار أقل من المعدل على الجزء الجنوبي الغربي من المملكة.

فيما تطرق التقرير الخاص بالتوقعات الفصلية للصيف على دول مجلس التعاون، إلى توقع تغير في معدل درجة حرارة سطح البحر مقدار التغير الإيجابي (ارتفاع درجة الحرارة) الذي تتأثر به كل من أجزاء جنوب ووسط البحر الأحمر، وأجزاء من الخليج العربي والذي قد يصل إلى أعلى ما يمكن خلال يونيو على خليج عدن وجزيرة سقطرى وشرقها في حدود درجة ونصف (+1.5) بأعلى من المعدل، واحتمالية ارتفاع بمعدلات درجات الحرارة السطحية المتوقعة أعلى من المعدل، وذلك على جميع دول مجلس التعاون الخليجي خلال فصل الصيف خاصة على شمال غرب المملكة، وجنوب دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى سلطنة عمان.

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وأشارت التوقعات إلى ارتفاع معدل درجات الحرارة على معظم دول مجلس التعاون الخليجي، ويزداد هذا الارتفاع بالمعدل على القطاع الغربي للمملكة ويصل إلى أعلاه على جنوب سلطنة عمان.

وأوضح التقرير أن توقعات الأمطار على دول مجلس التعاون تشير إلى احتمالية هطول الأمطار حول المعدل على معظم دول المجلس، كما تشير إلى احتمالية هطول الأمطار أقل من المعدل على الجزء الجنوبي الغربي من المملكة.

فصل الصيف:

بحسب روزنامة الأرصاد:

يبدأ في 1 يونيو

ينتهي في 31 أغسطس 2019

فلكيا: