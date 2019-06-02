إيقاف توزيع حلوى فاسدة في مستودع مخالف بالخمرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ضبطت بلدية المليساء الفرعية التابعة لأمانة جدة، بالتعاون مع البحث الجنائي مستودع حلويات مخالفا بحي الخمرة تديره عمالة مخالفة، امتهنت تخزين وإعادة تغليف كميات من الحلوى منتهية الصلاحية، تمهيدا لتوزيعها في الأسواق استغلالا لموسم العيد.

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وأوضح رئيس البلدية المهندس أحمد الزهراني أن فريق الرقابة في الفرع رصد المستودع العشوائي وتبين له عقب المداهمة مخالفته جميع الاشتراطات البلدية، لافتا إلى أن الموقع يعمل بلا رخصة نظامية، بجانب رصد مخالفات جسيمة تهدد الصحة العامة.

إلى ذلك أتلفت إدارة الرقابة البيئية بأمانة جدة ممثلة في إدارة سوق السمك المركزي 1500 كجم من الأسماك الفاسدة داخل السوق.

وأفادت مدير إدارة سوق السمك المركزي عهود الشمراني بأن نتائج الجولات أسفرت عن إغلاق 5 محلات مخالفة للاشتراطات.