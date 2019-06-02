السوار الالكتروني يعيد الجانح فردا صالحا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سحر أبوشاهين - الدمام

فيما تداول مغردون مقطع فيديو حول السوار الالكتروني كإحدى العقوبات البديلة للسجناء، والذي يمكنهم من قضاء مدة محكوميتهم خارج السجن ضمن نطاق جغرافي محدد، أوضح قاضي ورئيس محكمة التنفيذ سابقا المستشار القانوني الدكتور ياسر البلوي لـ»مكة» أن هذا الإنجاز كان حلما في يوم ما، وتحقق الآن.

وقال إن تطبيق العقوبات البديلة باستخدام السوار الالكتروني سيحقق فوائد عظيمة على ثلاثة مستويات هي الفرد والمجتمع والدولة، كما سيحقق المقصود من العقوبات، وهو محاولة تهذيب الفرد الجانح ليعود عضوا صالحا في مجتمعه بعيدا عن مساوئ السجون.

ولفت الدكتور البلوي إلى أن استعداد مديرية السجون لهذا النوع من العقوبات البديلة ما كان ليتم لولا تأسيس بنية تنفيذية فاعلة لمراقبة السجين في محل إقامته الجبرية خارج السجن ما سيشجع لتعميم تجربة العقوبات البديلة.

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وأضاف أن ما أعلن عنه مدير عام السجون اللواء محمد الأسمري من تفعيل للعقوبات البديلة سيأخذ عبر هذا المشروع خطوات هائلة للأمام، إذ كان هاجس الجميع في القضاء والمهتمين بالعقوبات البديلة هو عدم وجود الآلية التنفيذية في التنفيذ الجنائي لضمان التنفيذ السليم للأحكام القضائية بالعقوبات البديلة.

وشدد على أن هذا الإنجاز يضاف للإنجازات السابقة للواء وفريقه العامل في مديرية السجون، وإن كان ما زال ينتظرهم الكثير من العمل لتجاوز عقبات وإخفاقات التجارب الأولى.

ولفت إلى أن وجود تجارب رائدة لعدد من الدول لا تعرف بقاء سجين في السجون في أوقات الأعياد مثل هذه القيود المخففة لها أثر نفسي هائل في إصلاح الفرد وإشعاره برحمة الدولة به، وقال إنه ينبغي ألا ننسى أن نزلاء السجون يعانون الآن بعض الضغوطات النفسية والمالية بسبب وجود ما يسمى وقف الخدمات، ونأمل حقيقة أن ينظر إلى أثر وقف الخدمات على السجين وأسرته، وأن تتحرك إدارات السجون لتشريع وقف مثل هذه الإجراءات على السجناء خاصة للحد من سلبياتها على أسرته، حيث يتعذر عليه الحصول على راتبه ومستحقاته والتصرف بحساباته وأعماله التجارية.

واقترح البلوي تفعيل المزيد من استخدامات السوار الالكتروني ليشمل مثلا الخارجين من السجن لقضاء الأعياد أو الإجازة الخارجية، والسجناء المسموح لهم بقضاء ساعات خارج السجن لحضور مناسبات اجتماعية ونحوها، وسجناء الحقوق المالية.