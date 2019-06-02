السجون تحذر من مستغلي خدمة «فرجت»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سحر أبوشاهين الدمام

حذرت المديرية العامة للسجون من التعامل مع فواتير المديونيات التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالتزامن مع إطلاق خدمة «فرجت مع أبشر» والتي يستفيد منها بحسب ما أعلنت عنه المديرية عبر حسابها الرسمي على «تويتر» النزلاء الموقوفون على ذمة قضايا مالية غير جنائية، بواقع قضية مالية واحدة لكل سجين، على ألا تكون لديه قضايا أخرى، ويشمل جميع السجناء السعوديين وغيرهم في جميع السجون.

وأوضحت المديرية عبر حسابها أن السداد لمستفيدي خدمة فرجت يتم فقط من خلال حساب أبشر، مبينة أنه تم حتى الآن إطلاق سراح 200 سجين من خلال سداد مديونياتهم من قبل فاعلي الخير عبر خدمة «فرجت»، وحددت رقما مجانيا للاتصال في حال الرغبة بالتبرع لمعسر بعينه، ولم تظهر بياناته في موقع أبشر.

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من جانبه أشاد الرئيس التنفيذي في لجنة تراحم بالشرقية الدكتور يوسف الراشد، بالخدمة، وقال، إنها تمكن من مساعدة السجناء المعسرين بطريقة احترافية تضمن الدقة في وصول الأموال للمستحقين فعلا، إذ إن الترشيح لمن يستحق السداد يتم من خلال المديرية العامة للسجون ذاتها، والتي تدرس الحالات وتقرر بناء عليها استحقاق السجين المعسر للسداد، وبالتالي يدرج اسمه في القائمة.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي أثاروا بعض التساؤلات التي تعذر على الصحيفة الحصول على إجابة عنها من خلال التواصل بالجهات المختصة، من قبيل إمكانية معرفة آلية الترشيح لاستحقاق السداد من خلال الخدمة، وهل يشمل من اضطرتهم الظروف للوقوع تحت طائلة الدين، أم يشمل من استدانوا ليعيشوا بمستوى يفوق قدراتهم المالية؟

يذكر أن العديد من الرسائل انتشرت بعد إطلاق الخدمة يطالب أصحابها بمساعدتهم في سداد ديونهم من خلال وضع أرقام فواتير وحسابات للسداد، من بينهم من أخذ أموالا من طليقته تتجاوز 100 ألف ريال ولم يعدها، وأخرى تطلب سداد قيمة جوال اشترته بالأقساط، الأمر الذي عده آخرون تحايلا واستغلالا للخدمة.