6500 وجبة إفطار يوميا بمسجد التنعيم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة تحت إشراف لجنة السقاية والرفادة بمنطقة مكة المكرمة يستفيد يوميا مئات المعتمرين من وجبات الإفطار التي تقدم بمسجد السيدة عائشة «مسجد التنعيم» بمكة المكرمة. وقال المشرف على تقديم وتنظيم الوجبات بالمسجد محمد حامد السهلي إن برنامج إفطار صائم في مسجد السيدة عائشة قدم يوميا نحو 2500 وجبة إفطار لضيوف الرحمن من المعتمرين منذ بداية رمضان، فيما تضاعف عدد الوجبات المقدمة في العشر الأواخر ليصل إلى 6500 وجبة إفطار يوميا، تقدم لضيوف الرحمن الذين يوافق وجودهم في المسجد لحظة الإفطار.



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