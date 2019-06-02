تدشين مبادرة حسن الوفادة برجال ألمع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - محايل دشنت بلدية رجال ألمع مبادرة حسن الوفادة «مرحبا ألف في عسير»، بحضور منسوبي البلدية. وأوضح رئيس البلدية سعيد حافظ أن المبادرة تأتي بتوجيه من أمير منطقة عسير تركي بن طلال ومتابعة من أمين المنطقة، مشيرا إلى أن جميع المواقع تزينت بمبادرة حسن الوفادة، حيث جرى تركيب شاشات الكترونية تحمل مبادرة حسن الوفادة. وأبان أنه تم وضع الملصقات على المركبات التابعة للبلدية واللوحات الترحيبية بالمركز واللوحات الدعائية.



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