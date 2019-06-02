تأجيل انتخابات الرئاسة في الجزائر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الجزائر أعلن المجلس الدستوري الجزائري تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 يوليو المقبل. وذكر المجلس في بيان أمس أنه خلص بعد اجتماعات عقدها للتداول حول ملفات الترشح للانتخاب برفض ملفي الترشح المودعين لديه.



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