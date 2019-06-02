السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة
وزعت لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة نحو 21 مليون وجبة إفطار للمعتمرين وزوار وقاصدي المسجد الحرام حتى الجمعة الماضي، بالتعاون مع 1037 جهة خيرية ما بين جمعيات ومؤسسات وأفراد.
كما جرى توزيع وجبات الإفطار أيضا في مواقع متفرقة للمستفيدين في مساجد مكة المكرمة والأحياء والميادين ومحطات النقل العام ونقاط الفرز وحجوزات السيارات بمداخل العاصمة المقدسة، ومراكز الطوارئ بالمستشفيات وصالات مطار الملك عبدالعزيز الدولي وميناء جدة الإسلامي.
ووزعت لجنة السقاية والرفادة 829702 وجبة يوميا في المواقع المشار لها سابقا، إضافة إلى أن اللجنة منحت نحو 1000 تصريح للمساجد والميادين والمخيمات الرمضانية في العاصمة المقدسة، لتقديم وجبات إفطار صائم بشكل أنموذجي يحفظ كرامة المستفيد ويحفظ النعمة من الامتهان ويرسخ مفهوم خدمة ضيوف الرحمن من خلال السقاية والرفادة.
ويأتي نجاح أعمال لجنة الرفادة والسقاية في ظل الدعم الكبير والمتابعة المستمرة التي تجدها من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الرئيس الفخري للجنة الأمير خالد الفيصل، ومتابعة من نائبه الأمير بدر بن سلطان.
وجبات الرفادة والسقاية
- مجموع الوجبات إلى يوم الجمعة 21572252
- 1037 جهة خيرية بين جمعيات ومؤسسات وأفراد
- الوجبات اليومية 829702 وجبة
- 1000 تصريح منحت للمساجد والميادين والمخيمات الرمضانية
كانت هذه تفاصيل خبر توزيع 21 مليون وجبة إفطار للزوار والمعتمرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.