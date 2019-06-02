إطلاق سراح 201 نزيل في سجون نجران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - نجران أنهت لجان العفو بمنطقة نجران أعمالها في دراسة معاملات السجناء، ممن تنطبق عليهم ضوابط وشروط العفو الملكي. وشهدت سجون منطقة نجران إطلاق سراح 201 سجين خلال الشهر الكريم، منهم 170 سجينا في مدينة نجران، و27 سجينا في محافظة شرورة، وأربعة في محافظة ثار.



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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.