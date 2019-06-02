تركيا تعتقل 20 شخصا بداعي التخطيط للإرهاب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - اسطنبول اعتقلت السلطات التركية 20 شخصا يشتبه بأنهم من مسلحي تنظيم داعش في سلسلة مداهمات في جميع أنحاء البلاد، بمزاعم أنهم خططوا لتنفيذ هجمات إرهابية. وأوردت وكالة أنباء الأناضول التركية أن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو قال أمس: «إنه تم اعتقال المشتبه بهم وبحوزتهم أسلحة في عدد من المحافظات التركية في الوقت الذي كان يستعد فيه اثنان منهم لتنفيذ هجمات».



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