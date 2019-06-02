3.2 ملايين حصيلة وطن بلا مخالف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أسفرت الحملات الميدانية المشتركة «وطن بلا مخالف» التي بدأت 26 صفر 1439 وحتى 25 رمضان الحالي، لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مختلف مناطق المملكة عن ضبط 3 ملايين و245 ألف مخالف.
نتائج الحملات:
أولا: إجمالي المخالفين المضبوطين في مختلف المناطق 3245652 مخالفا، منهم
2530232 مخالفا لنظام الإقامة
500454 مخالفا لنظام العمل
214966 مخالفا لنظام أمن الحدود
ثانيا: إجمالي المضبوطين خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة 54496 شخصا، منهم
48 % يمنيو الجنسية
49 % إثيوبيو الجنسية
3 % جنسيات أخرى
ضبط 2391 شخصا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة
ثالثـا: إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليه 3879 شخصا.
رابعا: إجمالي الموقوفين لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة 1323 مواطنا، منهم
1284 استكملت الإجراءات النظامية بحقهم وإخلاء سبيلهم
39 تستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحقهم
خامسا: إجمالي من يخضعون حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 12440 وافدا مخالفا، منهم
10661 رجلا
1779 امرأة
سادسا: إيقاع العقوبات الفورية بحق 470569 مخالفا
429813 مخالفا أحيلوا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر
545074 مخالفا أحيلوا لاستكمال حجوزات سفرهم
813655 مخالفا رحلوا لبلدانهم
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