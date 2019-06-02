خلل فني يصيب ركاب قطار بالرعب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - إيزيناخ

اضطر 500 راكب إلى مغادرة قطار فائق السرعة في ألمانيا «إنترسيتي إكسبريس»، في محطة مدينة إيزيناخ بسبب خلل فني أمس، مما أثار الذعر بين الركاب.

وقال متحدث باسم شركة السكك الحديدية «دويتشه بان» إن الركاب غادروا القطار بعد إنذار بحدوث حريق، ولكن تبين لاحقا أن الإنذار كاذب.

واكتظ جزء من القطارات البديلة بالركاب، وتسبب عطل القطار في تأخيرات. في الوقت نفسه اضطر بعض الركاب إلى مغادرة أحد القطارات الأخرى في محطة إيزيناخ بسبب تعطل مكيف الهواء في بعض عرباته.