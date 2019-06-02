، التعاون يجدد عقد "ساندرو مانويل" حتى عام 2022م ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت إدارة نادي التعاون برئاسة محمد القاسم تمديد عقد البرازيلي ساندرو مانويل حتى عام 2022م.

وقال النادي مغردًا:"تم تجديد العقد مع اللاعب من مقر إقامته في البرازيل".

يُذكر أن اللاعب بدأ مشواره في الملاعب السعودية مع فريق الفتح قبل أن يعيره إلى فريق التعاون الذي اشترى عقد اللاعب.

وحقق اللاعب انجازًا تاريخيًا مع التعاون تمثل في حصوله على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين عقب تغلبه على الاتحاد 2-1.