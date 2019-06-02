، "الخامري": نجاح قمم مكة يؤكد ثقل المملكة السياسي وقوتها بقيادة ملك الحزم ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد أن حكمة القيادة وحدت الكلمة في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية

رفع المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة مكة المكرمة، الشيخ الدكتور سالم بن حاج الخامري التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - على نجاح أعمال القمة الخليجية والعربية والقمة الإسلامية والتي احتضنتها مكة المكرمة.

وفي التفاصيل، أكد الدكتور "الخامري" أن استضافة هذه القمم في هذا الشهر الفضيل، تأكيد لحنكة خادم الحرمين الشريفين في دعوته الكريمة لهذه القمم ومناقشة كل القضايا التي تمر بها دول الخليج والدول العربية وتوحيد كلمة الأمة الإسلامية في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية.

وأضاف: أن التفاف الدول واتفاقها على ما صدر من تلك القمم من بيانات ختامية تأكيد للدور الكبير للمملكة وثقلها في العالمين العربي الإسلامي والمكانة التي تحظى بها القيادة الرشيدة لتعزيز التضامن الإسلامي والوحدة العربية لما فيه خير البلاد العربية والإسلامية وشعوبها.

ودعا الدكتور الخامري، الله عز وجل، أن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك الحازم والإمام العادل وسمو ولي عهده الأمين إلى كل خير، ويحفظهما ويبقيهما سندًا وعزًا لأمتنا العربية والإسلامية، وأن يحفظ المملكة وشعبها، ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.