محمد بن مسعود - الدمام - طالب الجميع بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية كشف الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية 911 بوزارة الداخلية بتويتر الآن عن هطول أمطار من متوسطة إلى شبه غزيرة على أجزاء متفرقة من محافظتَي جدة والقنفذة. وأهاب مركز العمليات بالمواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية. "911": أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء متفرقة بجدة والقنفذة هادي العصيمي الخليج 365 2019-06-02 كشف الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية 911 بوزارة الداخلية بتويتر الآن عن هطول أمطار من متوسطة إلى شبه غزيرة على أجزاء متفرقة من محافظتَي جدة والقنفذة. وأهاب مركز العمليات بالمواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية. 02 يونيو 2019 - 28 رمضان 1440 Advertisements 11:28 PM اخر تعديل 02 يونيو 2019 - 28 رمضان 1440 11:43 PM طالب الجميع بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية طالب الجميع بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية كشف الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية 911 بوزارة الداخلية بتويتر الآن عن هطول أمطار من متوسطة إلى شبه غزيرة على أجزاء متفرقة من محافظتَي جدة والقنفذة. وأهاب مركز العمليات بالمواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية. ، "911": أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء متفرقة بجدة والقنفذة ،

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