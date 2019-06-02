دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper النائب العام يوجه بالقبض على شابين أطلقا النار على منزل وسيارة

وجّه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بالقبض على شابين ظهرا في مقطع فيديو، وهما يستقلان مركبة خاصة، فيما أطلق أحدهما النار على سيارة متوقفة ومنزل.

جاء ذلك بعد التأكد من صحة المقطع المتداول، واستكمال الإجراءات النظامية بحقهما.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو، يظهر شابين، قام أحدهما بتحريض مرافقه بإطلاق النار على سيارة متوقفة والمنزل، مع تداول بعض العبارات غير اللائقة.

وأكدت النيابة العامة متابعتها ورصد التجاوزات وملاحقة أصحابها، حفاظًا على أمن المجتمع وسلامة أفراده من أصحاب بعض التجاوزات.