أول تعليق من “النائب العام” بمناسبة نجاح قمم مكة

هنأ معالي النائب العام ، الشيخ سعود المعجب ، خادم الحرمين وولي العهد بمناسبة نجاح قمم مكة المكرمة . وقال معالي النائب العام: “إن عقد القمم الثلاث الإسلامية والعربية والخليجية في هذا الظرف الاستثنائي والطارئ يدلل على مكانة المملكة العربية السعودية وثقلها الدولي، والاحترام البالغ الذي يحظى به خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- في تلبية تلك الدعوة الكريمة، واستمرار للنهج الرائد للمملكة في تعزيز اللحمة الإسلامية والعربية والدور القيادي والفاعل في تبني نصرة قضايا الأمتين العربية والإسلامية “.

واختتم : ” سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، ويكلل جهودهما بالتوفيق والتمكين والتسديد لما فيه صالح الأمتين العربية والإسلامية “.