مستشار أمير قطر عزمي بشارة يحاول يسخر من قمم مكة.. وعبدالرحمن بن مساعد يفاجئه بالرد

حاول عزمي بشارة، مستشار أمير قطر وعضو الكنيست الإسرائيلي السابق، السخرية من القمم الخليجية والعربية والإسلامية التي استضافتها المملكة العربية السعودية ، عبر تغريدة على حسابه بتويتر .

وقال بشارة : “بقي ان يقترح مستشارو العلاقات العامة العناوين الدعائية التالية: احضر قمة تحظى بقمتين مجانا! أو ثلاث قمم بتذكرة واحدة”.

من جانبه رد الأمير عبد الرحمن بن مساعد ، على محاولة عزمي للسخرية من قمم مكة بتغريدتين قال فيها: “ويصح كذلك من باب الدعاية:- أحضر مستشار اسرائيلي واحصل على مئات المرتزقة مجانًا” .

وأضاف بن مساعد : ” كون ع بشارة صاحب القرار في قطر فهو يرى التفاهم معه بشكل مباشر أجدى فباستطاعته تغيير موقف قطر لو أراد.. لذلك هو مستاء من عدم ترؤسه لوفد قطر في قمم مكة ولكن هو يدرك أن ذلك غير ممكن فلا هو خليجي فيحضر قمة الخليج ولا هو عربي (الجنسية) فيحضر مع العرب ولا هو مسلم فيحضر مع المسلمين”.