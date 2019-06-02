تراخيص لتقديم الشيشة في المطاعم والمقاهي السعودية في هذا الموعد.. واستثناء مدينتين

تستعد الجهات المعنية لإصدار التراخيص للمطاعم والمقاهي داخل وخارج المدن من أجل تقديم «الشيشة» ومنتجاتها، بعد شهر رمضان.

جاء ذلك بعد مناقشات داخل أروقة الشورى، فيما حظرت لائحة التراخيص المقرر تطبيقها المنطقتين المركزيتين في مكة المكرمة والمدينة المنورة من تقديم التبغ أو بيعه وفقا لـ”الشرق الأوسط”.

وحدّدت اللائحة معنى «المعنيّ بالتدخين»، بأنه تعاطي التبغ ومشتقاته بأي طريقة كانت، ومن تلك الطرق على سبيل المثال لا الحصر استخدام: السجائر، والسجائر الإلكترونية، والسيجار، والجراك، والتنباك، والمعسل، والمعسل الإلكتروني، وتبغ الغليون، وتبغ المضغ والتخزين، والشمة، والسويكا، والنشوق، والتمبل، أو أي وسيلة أخرى يدخل التبغ الخام أو المصنّع أو شيء من مشتقاتهما في تكوينها.

ومن المنتظر أن تطبَّق على التراخيص اشتراطات لها علاقة بالمكان من حيث وجود التهوية المناسبة داخل المكان، كذلك فصل الجلسات عن غير المدخنين وأيضاً بُعدها عن أماكن وجود الأطفال، علاوة على عدم تقديمها لمن تقل أعمارهم عن 18 عاماً، وتحظر الاشتراطات وجودها بالقرب من أماكن تصنيع أو إعداد الطعام.