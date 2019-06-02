فاجعة تطال امرأة وثلاثة من أبنائها في مكة

لقيت امرأة وثلاثة من أبنائها مصرعهم، فيما أُصيب تسعة آخرون، بسبب حريق وقع اليوم في حي بطحاء قريش بمكة المكرّمة.
ووفقا لـ “سبق”، فإن حريقاً اندلع في شقة بإحدى العمائر في حي بطحاء قريش بمكة المكرّمة، صباح اليوم، نتج عنه وفاة ثلاثة شباب ووالدتهم؛ فيما نجا الأب وابنته من جرّاء الحريق.
وباشر الدفاع المدني الموقع بعد تلقيه البلاغ على الفور، ولا تزال التحقيقات جارية حول الحريق ومسبّباته، فيما تولت فرق الهلال الأحمر نقل الوفيات وإسعاف المصابين.
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