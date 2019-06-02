المراصد الفلكية بحوطة سدير والبكيرية تستعد لرؤية هلال شوال 1440

أكملت المراصد الفلكية بمدينتي حوطة سدير والبكيرية، اليوم الأحد، استعداداتها لرصد هلال شوال 1440هـ حسب تقويم أم القرى، يوم غدٍ الإثنين الموافق 29 من شهر رمضان.

من جهته، دعا مرصد القصيم الفلكي بمحافظة البكيرية من لهم الرغبة من الهواة والمهتمين بالترائي، إلى الحضور إلى موقع المرصد جنوب غرب جبل ساق للمشاركة مع لجنة الرصد لهلال شوال.

وذكر المرصدان أنهما سيقومان - بمشيئة الله - برصد هلال شهر شوال 1440هـ، حسب تقويم أم القرى حسب الظروف العلمية لرؤية الهلال.

يُذكر أنه بعد إتمام الحسابات العلمية لموقع الرصد الفلكي ليوم الإثنين الموافق 29 من رمضان 1440هـ الموافق 3 من يونيو 2019م، فإن المعطيات الحسابية أفادت بأن الاقتران المركزي سيحدث الساعة 1:02 بعد الظهر، وأن الشمس ستغرب عند الساعة 6:45 عند درجة 294 شمال غرب، بينما سيغرب الهلال الساعة 6:49 مساء عند درجه 291 جنوب الشمس؛ أي أن الهلال سيغرب بعد الشمس بمقدار 4 دقائق فقط بارتفاع 1,03 واستطاله 4,1 درجة.

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وكانت المحكمة العليا، دعت أمس السبت، إلى تحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1440 هـ، مساء يوم الإثنين التاسع والعشرين من شهر رمضان الجاري.

وقال بيان صادر عن المحكمة: «ترغب المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الإثنين التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك لهذا العام 1440هـ».

وأضاف البيان: «ترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة».

ودعت المحكمة من لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع المتعدي لعموم المسلمين.