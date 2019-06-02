أعلن المتحدث الاعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز الشمري، إنقاذ 10 أشخاص احتجزوا في انهيار سقف نفق تحت الإنشاء بتبوك.

وقال المتحدث الإعلامي، إن غرف العمليات بالدفاع المدني تلقت اليوم، بلاغًا عن وجود انهيار جزئي لسقف نفق بحي المهرجان وسط مدينة تبوك، ووجود عدد من الأشخاص المصابين في الموقع.

وفور تلقي البلاغ تم تحريك الفرق اللازمة وفرقة التدخل في حوادث الانهيارات والزلازل من قوة طوارئ الدفاع المدني.

وأضاف الرائد الشمري: إنه عند وصول الفرق المعنية تبين أن الحادث عبارة عن سقوط جزء من سقف نفق تحت الإنشاء، وذلك أثناء عملية الصب ما أدى إلى سقوطه وإصابة عدد من العمالة، الذين كانوا موجودين فوق الجزء المنهار، فتم مباشرة الحادث وإخراج عدد 10 حالات من قبل فرق الدفاع المدني وحالتهم الصحية متوسطة الخطورة، وتم نقلهم عن طريق الهلال الأحمر إلى المستشفى، كما تم نقل عدد من الحالات قبل وصول فرق الدفاع المدني للموقع.

وأبان أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة ومسح الموقع بالكامل والتأكد من عدم وجود أشخاص تحت الأنقاض، مشيرًا إلى أنه تمت إحالة إجراءات الحادث للجهات المعنية في الإدارة.