النائب العام يهنئ القيادة بمناسبة نجاح قمم مكة

هنأ النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ بمناسبة نجاح أعمال القمم الخليجية والعربية والإسلامية، التي استضافتها المملكة في مكة المكرمة على مدى يومين.

وقال النائب العام: «إن عقد القمم الثلاث الخليجية والعربية والإسلامية في هذا الظرف الاستثنائي والطارئ وفي أطهر بقاع الله مكة المكرمة يدلل على مكانة المملكة العربية السعودية وثقلها الدولي، والاحترام البالغ الذي يحظى به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من قادة الدول العربية والإسلامية؛ حيث لبوا دعوته الكريمة، وحضروا القمم الثلاث.

وأضاف في ذلك السياق أن عقد هذه القمم يأتي في إطار النهج الرائد للمملكة في تعزيز اللحمة الإسلامية والعربية والدور القيادي والفاعل في تبني نصرة قضايا الأمة، مشيدًا بما خرجت به القمم من بيانات أكدت وحدة الصف العربي والإسلامي تجاه أي تحديات تواجههم.

وسأل النائب، المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وأن يكلل جهودهما بالتوفيق والتمكين والتسديد لما فيه صالح الأمتين العربية والإسلامية.