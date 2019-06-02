استشاري يحذر من الألعاب النارية: مخاطرها تصل إلى فقدان البصر

حذَّر استشاري جراحة العيون بمستشفى الحمادي بالرياض، الدكتور متعب الشعيبي، من مخاطر الألعاب النارية التي تنتشر بين الشباب والأطفال في العديد من المناسبات على سلامة العين، خاصة حال انفجار هذه الألعاب في منطقة الوجه أو نتيجة لتطاير المواد البلاستيكية أو الكيماوية، التي تصنع منها هذه الألعاب على العين.

وأشار إلى أن سوء استخدام مثل هذه الألعاب دون حذر قد يؤدي إلى نزيف داخل العين أو تهتكها، ما يتطلب التدخل الجراحي السريع، وفي بعض الأحيان قد ينتهي الأمر بإزالة العين كلية.

ونبه الدكتور الشعيبي إلى أهمية الإسعافات الأولية والوعي بأهميتها، كذلك الوعي بأهمية الوقاية من جميع الأخطار التي قد تهدد سلامة العين، وعدم السماح للأطفال باستخدام الألعاب النارية أو الأدوات الحادة والبنادق الهوائية دون إشراف مباشر، في إشارة إلى أن التساهل في مثل هذه الأمور يضر بسلامة العين بدرجات متفاوتة، قد يصل في بعض الأحيان إلى الفقدان الكامل للإبصار.

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وأشار إلى ضرورة الحيلولة بين الأطفال وبعض المواد الكيميائية المستخدمة في الأغراض المنزلية، وخاصة المنظفات القلوية والحمضية التي تستخدم في تسليك المغاسل؛ حيث إن هذه المواد الكيميائية قد تؤدي إلى ذوبان أجزاء من العين في حالة وصولها إلى منطقة وجه الطفل، ومما يترتب على ذلك من مضاعفات منها العتامة التامة في القرنية وعدسة العين.

ومضى استشاري جراحة العيون بالحمادي في حديثه مؤكدًا ضرورة غسل العين بالماء لمدة تتراوح ما بين 20 و30 دقيقة في حالة إصابتها بمادة كيميائية قبل التوجه إلى الطبيب مع الحرص ألا تصل المادة الكيميائية الى العين الأخرى.

كما شدد على ضرورة الإسراع في مراجعة طبيب العيون في حالة إصابة العين بأي آلة حادة أو أجزاء الألعاب النارية، وعدم العبث بالعين المصابة حتى تلقي العناية الطبية اللازمة.

وأهاب الدكتور الشعيبي بضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية لحماية العين من الإصابات بالنسبة لبعض الأعمال مثل اللحام والنجارة، ونصح بارتداء النظارات الواقية عند ممارسة هذه الأعمال.