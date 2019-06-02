جمعية «إنسان» توزع هدايا العيد على المستفيدين بكل فروعها بالرياض

تعتزم الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض «إنسان»، توزيع هدية العيد على أبنائها في كل فروع الجمعية بمنطقة الرياض والتي يبلغ عددها 20 فرعًا، وذلك بمبلغ إجمالي يُقدر بـ960 ألف ريال، لـ4,800 مستفيد.

وتبلغ قيمة الهدية هدية العيد المقدمة من جمعية «إنسان» 200 ريال، يتم إيداعها في حسابات المستفيدين؛ لتمكينهم من شراء ما يناسبهم من الهدايا والألعاب وقضاء أوقات ممتعة في المدن الترفيهية.

تأتي هذه المبادرة من الجمعية بصفة سنوية من أجل إدخال السرور على أبنائها الأيتام والاستمتاع بأجواء عيد الفطر المبارك.

وحثَّت الجمعية رجال الأعمال وعموم المتبرعين والموسرين على المساهمة في مشروع هدية العيد، داعية إياهم إلى الاهتمام بفئة الأيتام ومشاطرتهم فرحة العيد ورسم الابتسامة على شفاههم، والإسهام في المسؤولية الاجتماعية وتعزيز القيم الإسلامية، التي تعبير عن عمق التلاحم والتكاتف بين بين أفراد المجتمع الواحد، من خلال التبرع بقيمة الهدية، وإيداع المبلغ في حسابات الجمعية مع أهمية إرسال صورة الإيصال البنكي عبر تطبيق التراسل «واتساب» على رقم (0555249104)، وذلك لتأكيد استلام المبلغ.

يُذكر أن مشروع هدية العيد في إنسان ضمن المشاريع الموسمية، التي تنفذها الجمعية سنويا لأبنائها الأيتام، والتي تشتمل أيضًا على باقة متنوعة من الخدمات، ومن ضمنها الحج والعمرة، الأضاحي، والحقيبة المدرسية، وكسوة الشتاء، والسلة الرمضانية.