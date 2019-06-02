أمانة القصيم تعايد الأهالي بحزمة من الفعاليات

تنظم أمانة منطقة القصيم، حزمة من الفعاليات طيلة أيام عيد الفطر ضمن احتفالات الأهالي بهذه المناسبة، برعاية الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير المنطقة.

وسينطلق عدد من الفعاليات الموجهة لكل فئات المجتمع بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة، بالإضافة إلى فعاليات متنوعة ومتعددة يتم تنفيذها في كل محافظات ومراكز منطقة القصيم.

وأكد أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي، أن أمانة المنطقة تستشعر دورها الرئيس والمجتمعي؛ لإبراز مراسم الفرح والسرور في هذه المناسبة عبر الأعمال التجميلية والفعاليات والأنشطة بالإضافة إلى الاستمرار الجاد في دور القطاع البلدي في أعمال الرقابة الصحية خلال موسم العيد للمحافظة على سلامة الجميع.

كما أوضح أنه فيما يتعلق بأعمال النظافة خلال موسم عيد الفطر المبارك، جهزت أمانة منطقة القصيم وبلديات المنطقة أكثر من خمسة آلاف عامل نظافة، وما يقارب 800 معدة وآلية، كما تم تجهيز 90 فرقة لمكافحة الحشرات، وكادر بشري متخصص مكون من 100 مختص لأعمال الإصحاح البيئي. كما تم تجهيز المسالخ لاستقبال الطلبات خلال موسم العيد بأكثر من 350 مختصًا.

وفي جانب الرقابة الصحية تم تجهيز 77 فرقة رقابية صحية للمحافظة على تطبيق الاشتراطات الصحية في المطابخ ومحلات الحلويات ومحلات المواد الغذائية.