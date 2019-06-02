أمير مكة المكرمة يستقبل المهنئين بعيد الفطر

يستقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، المهنّئين بعيد الفطر المبارك، بعد صلاة مغرب أول أيام العيد في منزله بحي البساتين في محافظة جدة.



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