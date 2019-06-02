بطاقات ائتمان لقادة المدارس

محفظة اعتماد
أوضحت المصادر أن تسليم قادة المدارس بطاقات ائتمانية يأتي ضمن «محفظة اعتماد» التي أعلنت عنها وزارة المالية مؤخرا، وهي عبارة عن محفظة إلكترونية تتاح للجهات الحكومية، ومن خلالها يتم إدارة وتنفيذ والتحكم بالعمليات المالية المتعلقة بالجهة الحكومية بكل سرعة وكفاءة.
الميزانية التشغيلية
تجدر الإشارة إلى أن وزارة التعليم اتجهت منذ عدة سنوات إلى منح المدارس الحكومية على اختلاف مراحلها الدراسية استقلالية في ممارسة جملة من الإجراءات، ومنها مخصصات مالية محددة يتم الصرف منها على النفقات الجارية، لتوفير البيئة التعليمية الملائمة بصورة مستمرة، وهو ما يُعرف بـ«الميزانية التشغيلية»، والتي تمثل الشريان الحقيقي لتسيير العملية التعليمية والتربوية في المدارس.
بنود الميزانية التشغيلية للمدارس
مستلزمات تعليمية
نفقات النشاط الرياضي والثقافي
التدريب
النظافة
الصيانة الطارئة
إيجابيات المشروع
01 دعم توجهات الوزارة بمنح إدارة المدرســة المزيد من الصلاحيات في تجويد وتعزيز الدور التعليمي والتربوي لإدارة المدرسة.
02 دعم العاملين في المدرسة لتحقيق الأهداف التعليمية والتربوية.
03 زيادة صلاحية مدير المدرسة في عملية تشغيلها.
04 سرعة معالجة المشكلات الطارئة في المدرسة.
05 الارتقاء بالعمل في المدرســة.
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