- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
إشعال الأتاريك
قال أحد أهالي سراة عبيدة إن «سكان محافظة سراة عبيدة اضطروا لإشعال الأتاريك بعد انقطاع التيار الكهربائي، لمواصلة حياتهم العادية»، وقال أحد سكان خميس مشيط إن «انقطاع الكهرباء في بعض أحياء المحافظة تسبب في ازدحام في محطات الوقود».
وفي محافظة الدرب شمال منطقة جازان تسبب انقطاع التيار في تضرر العديد من المحلات والأسواق التجارية، وتوقف حركة البيع والشراء بسبب انقطاع الكهرباء.
سوء الأحوال الجوية
أوضح رئيس القطاع الجنوبي للكهرباء المهندس عبدالرحمن بن عبدالله السلولي لـ«دوت الخليج» مساء أول من أمس أن «الشركة السعودية للكهرباء أوضحت أن الخدمة الكهربائية انقطعت يوم السبت الأول من يونيو 2019 الساعة 15:30 في مناطق عسير وجازان ونجران والباحة بسبب سوء الأحوال الجوية»، مشيرا إلى أن الفرق الميدانية تعمل حاليا على إعادة الخدمة خلال الساعات القادمة.
عودة الخدمة تدريجيا
أعلنت الشركة السعودية للكهرباء على حسابها الرسمي في «تويتر» أول من أمس أن «الشركة تعتذر للمشتركين لانقطاع الخدمة في بعض مناطق الجنوبية بسبب الأحوال الجوية وأكدت في تغريدتها أن الفرق الفنية الميدانية بدأت العمل فورا على إعادة الخدمة تدريجياً»، مضيفة أنها ستوافي الجميع بشكل دوري بالتفاصيل.
كانت هذه تفاصيل خبر تحرك لمقاضاة الكهرباء على خسائر انقطاع التيار في الجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.