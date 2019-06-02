أوبريتات وعروض للهجن والخيل في احتفالات المناطق بالعيد

استكملت المحافظات والمناطق استعداداتها لإقامة فعاليات الاحتفال بعيد الفطر المبارك، والتي تتضمن هذا العام العديد الفعاليات الترفيهية الجديدة والمبتكرة، ومنها تقديم أوبريتات وعروض للهجن والخيل، ومسارح للطفل، وعروض تحيي العادات التراثية.

فعاليات الحوامة في الرياض

تستعد أمانة منطقة الرياض لإحياء موروث «الحوامة» التي تعد من الفعاليات الشعبية المتعارف عليها لدى الأجداد في منطقة نجد.وقال مدير عام الخدمات الاجتماعية والمشرف على فعاليات العيد بأمانة منطقة الرياض المهندس فهد بن حسين السبيعي: «إن الأمانة ستنظم فعالية «الحوامة» في حديقة الدانة، وحديقة حي الرائد، وحديقة حي الوادي، ابتداءً من ليلة العيد وعلى مدى ثلاثة أيام من الساعة 7,15 مساءً وحتى 12 ليلاً، وستخصص الأمانة مساحة لأهالي الأحياء للمشاركة في توزيع العيديات على الأطفال».

ويضم برنامج أمانة منطقة الرياض لاحتفالات العيد 220 فعالية متوزعة على 30 موقعًا داخل مدينة الرياض.

4 فعاليات في جدة

جهزت أمانة محافظة جدة 8 مواقع لإقامة احتفالات عيد الفطر المبارك تحت عنوان «موسم العيد» تتضمن عروض مسرح الطفل، والفنون الشعبية، وعروض الثري دي والإضاءة، بجانب الاحتفاء بمظاهر العيد بنشر هوية الموسم متضمنة صور وعبارات الفرح عبر اللوحات والشاشات المنتشرة في طرق وميادين المحافظة لتوفير أجواء احتفالية متميزة.

وتقام الاحتفالات والأنشطة في محافظة جدة على مدى ثلاثة أيام، اعتبارًا من أول أيام عيد الفطر، وتشتمل الفعاليات على عروض مسرح الطفل التي سيتخللها مسابقات وهدايا للأطفال وستقام في ثلاثة مواقع بحي القرينينة جنوب جدة وفي الحمدانية شمالا، وفي المنطقة التاريخية بحي البلد، كما ستشهد ذات المواقع عروض الفنون الشعبية، وسيستمتع السكان والزائرون بعروض الثري دي على ميدان البيعة، بجانب الإضاءة بالليزر على ميدان النورس، وبوابة مكة، ومدخلي جدة الشرقي والشمالي.

عروض للأسرة والطفل

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تنظم الهيئة الملكية بينبع ممثلة في إدارة الخدمات الاجتماعية فعاليات «عيدنا أنتم» خلال عطلة عيد الفطر المبارك، في المسرح المفتوح في الواجهة البحرية بينبع الصناعية، اعتباراً من ثاني أيام العيد ولمدة 5 أيام.

واعتمدت اللجنة المنظمة برنامج الفعاليات التي ستكون مليئة بالبرامج الترفيهية والفعاليات الهادفة لجميع فئات المجتمع من مسرحيات وعروض ترفيهية والشخصيات الكرتونية، إضافةً إلى المسابقات والألعاب وفقرات الرسم، وتتضمن الفعاليات كذلك البرامج ذات الطابع الاجتماعي والثقافي، كما سيقام عدد من الفقرات المشوقة بمشاركة فرق متخصصة في مجال الترفيه.

ومن المقرر أن تتضمن الفعاليات أيضاً على عروض للألعاب النارية، وسينما الأطفال، وألعاب خفة، وفنون شعبية توزع خلالها هدايا وجوائز للحضور.

فرق ترفيهية

أكد رئيس بلدية الفويلق المهندس عبدالله شالح الحزيمي، أن «أيام العيد سيتخللها عدد من الفعاليات لمدة ثلاث أيام ابتداء من ثالث أيام العيد، بفرق ترفيهية وألعاب أطفال وتوزيع هدايا العيد بمتنزه الفويلق العام، بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالفويلق.

215 لعبة للأطفال

أبان رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد الحسيني، أن البلدية انتهت من تهيئة مصليات العيد والمسطحات الخضراء والحدائق والمتنزهات للزائرين، إضافةً لوضع عقود الزينة على أعمدة الطرق والميادين، وتشديد الرقابة على الأسواق والمواقع التجارية والرقابة الصحية على المحلات التجارية المتعلقة.