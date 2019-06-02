الخدمات العلاجية لم تتأثر

اكتفى المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، بالرد على عدد من استفسارات «دوت الخليج» حول الأوضاع في مستشفيات منطقة عسير عقب انقطاع التيار الكهربائي بقوله «تم إصدار الإيضاح الرسمي عن كافة المناطق الجنوبية عبر صفحة تويتر الخاصة بالوزارة».

وذكرت وزارة الصحة عبر موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالوزارة في «تويتر» إن «انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة الجنوبية لم يؤثر على تقديم الخدمات العلاجية في جميع المنشآت الصحية، وتعمل جميع المولدات الكهربائية الاحتياطية، حيث تم تفعيل خطط الطوارئ، كما سيتم تفعيل خطط الإخلاء الطبي ونقل الحالات الحرجة في حال استدعى ذلك».