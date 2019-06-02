الخدمات العلاجية لم تتأثر

وذكرت وزارة الصحة عبر موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالوزارة في «تويتر» إن «انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة الجنوبية لم يؤثر على تقديم الخدمات العلاجية في جميع المنشآت الصحية، وتعمل جميع المولدات الكهربائية الاحتياطية، حيث تم تفعيل خطط الطوارئ، كما سيتم تفعيل خطط الإخلاء الطبي ونقل الحالات الحرجة في حال استدعى ذلك».
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