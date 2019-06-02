650 ألف مكالمة تلقتها العمليات الأمنية في مكة

وأضاف، أن «نسبة عدم استجابة المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 تبلغ 0 % ولا تتغير ولا تختلف حتى بالمناسبات، ويتلقى المركز كمعدل يومي خلال شهر رمضان المبارك ما بين 45 إلى 55 ألف اتصال»، مؤكدا أن المركز يعتمد على التقنيات الحديثة بشكل رئيس، وتم نقل مركز القيادة والسيطرة بالأمن العام إلى المركز الوطني للاستفادة من التقنيات الحديثة والمتطورة.
وأوضح الطويان، أن «المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 استقبل خلال 24 ساعة منذ منتصف شهر رمضان وحتى السبت الماضي ما يقارب 650 ألف مكالمة في منطقة مكة المكرمة، وكانت أغلبها ذات طابع خدماتي وإنساني، ومن أبرز الخدمات التي تم تقديمها للمتصلين إرشاد التائهين، وتقديم مساعدة على الطريق، وطلب التبرع بالدم، وإبعاد الحيوانات السائبة، ومساعدة سائق، والعثور على مفقودات داخل الحرم، وبلاغات ملكية مفقودة».
دور مركز العمليات
01 استقبال البلاغ
02 تحديد نوع البلاغ
03 توجيه الفرق الميدانية
04 التأكد من وصول الجهة الأمنية
05 معرفة ما آلت إليه الحالة
06 ترحيل البلاغ إلى جهة الاختصاص خلال 80 ثانية.
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