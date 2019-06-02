فتح القبول للبكالوريوس في جامعة الحدود الشمالية

أعلنت جامعة الحدود الشمالية عن فتح بوابة القبول والتسجيل للطلبة السعوديين الراغبين في الالتحاق بالجامعة لمرحلة البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي 1440- 1441، عبر موقع الجامعة الإلكتروني www.nbu.edu.sa، خلال الفترة من 1440/‏‏10/‏‏21 إلى 1440/‏‏10/‏‏30.

وأشارت إلى أن عملية القبول ستكون إلكترونية في جميع مراحلها