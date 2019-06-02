التراويح على الشموع في تنومة والنماص

شهدت محافظتا تنومة والنماص انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي، أمس، منذ الصباح، وتواصلت هذه الانقطاعات حتى بعد الإفطار لتدخل المحافظتان في ظلام دامس، وانقطاع مستمر للتيار الكهربائي. وأدى عدد من المساجد صلاة العشاء والتراويح على أضواء الشموع، أو إضاءة مسبقة الشحن. وعاد التيار الكهربائي إلى بعض أجزاء محافظة تنومة بعد الـ10 ليلا، وما يزال غالب أجزاء المحافظة دون كهرباء، كما أربك تعطل إشارات المرور حركة السير.

أما في محافظة النماص فالحال مشابه، إذ ينعم جزء منها بالكهرباء، وجزء آخر دون تيار.

وتتميز النماص بخلوها من إشارات المرور، الأمر الذي جعل حركة السير طبيعية جدا.