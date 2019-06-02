علمت "دوت الخليج"، أن 6 مستشفيات في منطقة عسير تعمل حاليا على المولدات الاحتياطية بسبب انقطاع التيار الذي طال مناطق عسير ونجران وجازان، بينما يعمل 14 مستشفى آخر على الكهرباء العامة.

ووفقا للمعلومات، أنه تم رفع الجاهزية في جميع المستشفيات، وكذلك النقل الإسعافي ، كما يجري متابعة وتحديث عدد الحالات في المستشفيات باستمرار.

وأفصحت المعلومات، أن فريق العمل في إدارة الطوارئ (المناوبين وغير المناوبين) يتواجدون منذ بداية الحدث لمتابعة الوضع والاستعداد لأي طارئ.

وفيما يلي قائمة محدثة بحالة المستشفيات والمراكز الصحية التي تعمل بالمنطقة:

6 مستشفيات تعمل على مولدات احتياطية في عسير

١- مستشفى عسير المركزي

٢- مستشفى خميس مشيط العام

٣- مستشفى المجاردة

٤- مستشفى تنومة

٥- مستشفى باللسمر

٦- مستشفى المضة

14 مستشفى تعمل على خطوط الكهرباء العامة:

١- مستشفى أبها الولادة والأطفال

٢- مستشفى خميس مشيط الولادة والأطفا ل

Advertisements

٣- مستشفى محايل

٤- مستشفى النماص

٥- مستشفى باللحمر

٦- مستشفى الصحة النفسية

٧- مستشفى سراة عبيدة

٨- مستشفى الحرجة

٩- مستشفى ظهران الجنوب

١٠- مستشفى القحمة

١١- مستشفى البرك

١٢- مستشفى رجال ألمع

١٣- مستشفى الفرشة

١٤- مستشفى احد رفيدة