السعودية اليوم / سمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه يؤديان صلاة العيد ويستقبلان المهنئين أول أيام عيد الفطر المبارك



حائل 28 رمضان 1440 هـ الموافق02 يونيو 2019 م واس

يؤدي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، وجموع المصلين صلاة عيد الفطر المبارك وذلك في جامع الملك فهد بمدينة حائل.

ويستقبل سمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه بمنتزه المغواة الترفيهي للاحتفالات مساء اليوم الأول للعيد جموع المهنئين بالعيد السعيد ، يتقدمهم أصحاب الفضيلة المشائخ والقضاة وأصحاب المعالي والمسؤولين ومشايخ القبائل والمحافظين والمواطنين.

ثم يرعى سمو أمير منطقة حائل حفل عيد الفطر المبارك بالمنطقة ويدشن انطلاق فعاليات صيف حائل تحت شعار "أحلى صيف حائل 40" الذي تنظمه أمانة المنطقة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية ويستمر لمدة (30) يوماً .

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22:28ت م

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