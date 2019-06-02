السعودية اليوم / تعاوني العقيق يسيّر رحلات عمرة لأكثر من 350 معتمراً



الباحة 28 رمضان 1440 هـ الموافق 02 يونيو 2019 م واس

سيَّر المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة العقيق، خلال شهر رمضان الحالي عدد من رحلات العمرة لأكثر من 350 معتمراً من الجاليات.

وأوضح رئيس المكتب علي بن مشرع الغامدي، أن رحلة العمرة التي نظِّمها المكتب تستهدف بشكل أساسي المسلمين الجدد، تضمَنت دروساً وكلمات وعظية يقوم عليها مشرفون ومترجمون لشرح مناسك العمرة والزيارة للمعتمرين.

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22:10ت م

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