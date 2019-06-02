السعودية اليوم / 191 حلقة قرآنية بتبوك تنير بتعلم القرآن وتدبره درب أبناء المنطقة



تبوك 28 رمضان 1440 هـ الموافق 02 يونيو 2019 م واس

بلغ عدد حلقات تحفيظ القرآن الكريم التابعة للجمعية الخيرية لتحفيظ القران الكريم بمنطقة تبوك خلال شهر رمضان المبارك 191 حلقة في 23 مجمعًا قرآنيًا، يعمل فيها ما يتجاوز عن الـ 393‪ معلمًا ومعلمة، وبلغ عدد طلابها أكثر من 950‪ طالبًا وطالبة.

وأوضح رئيس الجمعية ناجي بن زارع أبو دريهم، أن الجمعية في هذا الشهر الفضيل استهدفت معظم أحياء مدينة تبوك لعقد 26 دورة قرآنية للرجال، و 21 دورة للنساء، ضمن سلسلة من المشاريع القرآنية الهادفة والمتمثلة في دورات قرآنية لتعليم القرآن الكريم، وحفظه ومراجعته والتي تصب في خدمة كتاب الله تعالى وأهله، حيث يأتي ذلك مواكبة لهذا الشهر الفضيل وحرصًا منها على استغلاله واستثماره الاستثمار الأمثل بما يحقق أهدافها النبيلة التي تتمحور في خدمة كتاب الله تعالى.

وأشار أبو دريهم إلى الدور الكبير الذي تؤديه الجمعية في هذا الجانب وهو خدمة كتاب الله تعالى والعناية به وبأهله من الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات، وتماشيًا مع عناية المملكة وحرصها بكتاب الله تعالى في الداخل والخارج، ووِفْقًا للنهضة الكبيرة التي تشهدها المملكة في كل القطاعات والتي تتمثل في المشروع الوطني الكبير رؤية المملكة 2030.

وقال رئيس الجمعية: إن حزمة المشاريع الرمضانية هذه تأتي في سياقها العام لخطة الجمعية، وتأكيدًا لدورها الريادي الذي تقوم به في المجتمع بخدمته وتوفير البيئة المناسبة والجيدة لتعليم وتحفيظ القرآن الكريم، حيث تتمتع جمعية تحفيظ تبوك بإرث قرآني كبير جدًا يضرب أوتاده في جذور المجتمع، المحب والحريص على خدمة كتاب الله تعالى منذ نشأة الجمعية وحتى اليوم.

وأكد أبو دريهم حرص جمعية تحفيظ القرآن بمنطقة تبوك على الارتقاء بالحلقات والمدارس النسائية، وذلك عبر مراكز الإشراف التي تنتشر في عموم مدينة تبوك والتي تضطلع بإدارة الحلقات في المساجد والتي تتزايد أعدادها وتضم أكثر من 340‪ طالبة، والإشراف المباشر عليها بطاقم إداري وتعليمي يزيد عن 150‪ معلمة، تنهل من معين القرآن وعلومه وآدابه، وبفضل هذه المدارس والحلقات تحتفل جمعية تحفيظ القرآن بتبوك كل سنة بتخريج كوكبة من الخاتمين والخاتمات، والذين فاق عددهم في هذا الشهر العشرين حافظًا لكتاب الله من مختلف الفئات العمرية، حيث ازدانت بهم الجمعية وبنهجهم القيم، وهم نتاج جهود كبيرة ومضنية تبذلها الحلقات والمدارس في هذا الشأن.

// انتهى //

21:38ت م

0169





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / 191 حلقة قرآنية بتبوك تنير بتعلم القرآن وتدبره درب أبناء المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.