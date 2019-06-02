السعودية اليوم / دولة رئيسة وزراء بنجلاديش تغادر المدينة المنورة



المدينة المنورة 28 رمضان 1440 هـ الموافق 02 يونيو 2019 م واس

غادرت دولة الشيخة حسينة واجد رئيسة الوزراء في جمهورية بنجلاديش المدينة المنورة اليوم, بعد أن زارت المسجد النبوي وأدت الصلاة فيه, وتشرفت بالسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , وعلى صاحبيه - رضوان الله عليهما -.

وكان في وداعها لدى مغادرتها مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة, صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز امير منطقة المدينة المنورة، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمدينة المنورة مشهور بن سعود الحميّد، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

// انتهى //

21:15ت م

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