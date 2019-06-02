السعودية اليوم / الامن التونسي يوقف مهاجرين غير شرعيين



تونس 28 رمضان 1440 هـ الموافق 02 يونيو 2019 م واس

أوقف الأمن التونسي خمسة مهاجرين غير شرعيين بسواحل مدينة ملولش بمحافظة المهدية شرق وسط البلاد .

وأوضح بيان لوزارة الداخلية التونسية اليوم , ان المهاجرين اعترفوا بانهم كانوا يعتزمون التوجه بحرا الى الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط, لافتًا إلى انه التحفظ عليهم لاتخاذ الإجراءات القانونية بشانهم .

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20:56ت م

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