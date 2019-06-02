السعودية اليوم / بلدي طرابلس يُطمئن المواطنين الليبين بتوفر الوقود



طرابلس 28 رمضان 1440 هـ الموافق 02 يونيو 2019 م واس

أعلنت لجنة الأزمة التابعة للمجلس البلدي لمدينة طرابلس الليبية عن توفر الوقود في محطات التوزيع بكميات كافية لكافة المواطنين، مؤكدة وصول 33 مليون لتر من الوقود إلى ميناء طرابلس.

من جهتها، طمأنت شركة البريقة المواطنين في العاصمة بتوفر الوقود في كافة مستودعاتها مفندة كل الإشاعات حول نقص الوقود.

وطالبت الشركة سُكان طرابلس بعدم الانجرار وراء الشائعات تخوفًا من استغلالها في رفع أسعار السوق السوداء للمحروقات.

وتأتي هذه الطمأنة بعد انتشار مقاطع مُصورة تُظهر طوابير طويلة لسيارات المواطنين أمام محطات الوقود في طرابلس، ما تسبب في إثارة الخوف لدى باقي المواطنين الذين سارعوا للحصول على كميات إضافية من الوقود.

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20:34ت م

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