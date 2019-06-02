السعودية اليوم / وقفة لمنظمة السلام الأخضر أمام مقر حزب ميركل احتجاجًا على سياسة المناخ



برلين 28 رمضان 1440 هـ الموافق 02 يونيو 2019 م واس

وقفت مجموعة من ناشطي منظمة السلام الأخضر (جرين بيس) اليوم، أمام المقر الرئيسي لحزب المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل في برلين للاحتجاج على سياسة الحزب المتعلقة بالمناخ.

وأعرب المحتجون عن سخطهم على سياسة الحزب المتعلقة بالمناخ من خلال إطلاق صافرات إنذار ورفع لافتات مكتوب عليها "انتباه لأزمة المناخ" و"الحزب المسيحي يعرقل حماية المناخ".

ووضع المحتجون صورة لوجه أنجريت كرامب - كارنباور زعيمة الحزب، على إحدى اللافتات وإلى جوارها عبارة " الكل يتحدث عن حماية المناخ، ونحن نجلس منذ 35 عاما".

مما يذكر أن الحزب المسيحي يعتزم إجراء مناقشات في وقت لاحق من مساء اليوم، حول النتائج المترتبة على النتيجة السيئة التي سجلها الحزب في انتخابات برلمان أوروبا في الأسبوع الماضي.

وتسبب إعلان أندريا ناليس، زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، اعتزامها الاستقالة من منصبيها في رئاسة الحزب والكتلة البرلمانية، في الضغط على لقاء الحزب المسيحي.

// انتهى //

20:15ت م

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