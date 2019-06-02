السعودية اليوم / بلدية الشقيق تنهي استعداداتها الخدمية لاستقبال العيد



الشقيق 28 رمضان 1440 هـ الموافق 02 يونيو 2019 م واس

أنهت بلدية مركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب ، استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك لعام ١٤٤٠هـ، بتجهيز مصلى العيد وتهيئة الحدائق وتكثيف أعمال الرقابة والنظافة والصيانة بتزين الشوارع وتركيب عقود الزينة والمجسمات الجمالية وتوزيع لوحات التهنئة.

وأوضح رئيس البلدية المكلف هادي بن علي عتودي ، أن البلدية أنهت كافة الاستعدادات لعيد الفطر المبارك من خلال تكثيف أعمال الرقابة على جميع المنشآت التجارية من مطاعم ومخابز وسوبر ماركت وصوالين الحلاقة ومغاسل الملابس للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين.

وبين أن البلدية زينت الشوارع بالمجسمات الجمالية وعقود الزينة وتوزيع لوحات التهنئة بالعيد وتهيئة الحدائق لاستقبال المتنزهين، كما تم تجهيز مصليات العيد ومسح الساحة الداخلية والتكنيس بمحيط وجوار المصليات، وتكثيف أعمال النظافة العامة للشوارع والميدان والحدائق وتوفير العمالة والمعدات اللازمة لإزالة المخلفات ، داعياً جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر مركز 940 الذكي.

// انتهى//

20:11ت م

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